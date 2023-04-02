Adayların oy pusulasındaki yeri netleşti ilk sıra Erdoğan’ın

İki ayrı fanusun olduğu kurada önce cumhurbaşkanı adaylarının isimleri YSK üyeleri tarafından çekildi. Oy pusulasındaki sıra numaraları ise adayların avukat temsilcileri tarafından çekilerek belirlendi. Kura sonucu oy pusulasının soldan ilk sırasında yer alacak isim Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Pusulanın soldan ikinci sırasında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, soldan üçüncü sırasında Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, soldan dördüncü sırasında ise ATA İttifakı ortak adayı Sinan Oğan yer alacak.Seçim günü vatandaşlara 2 ayrı oy pusulası verilecek. Bunlardan birisi cumhurbaşkanlığı, diğeri ise milletvekili seçimi için olacak. Tercihte bulunulduktan sonra iki oy pusulası da aynı zarfın içine konulacak ve sandığa atılacak. Böylelikle oy verme işlemi tamamlanmış olacak. Milletvekili seçimlerinde ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki sıralamaları ise 8 Nisan Cumartesi günü çekilecek olan kura ile netleşecek.YSK tarafından açıklanan seçim takvimi kapsamında 12 Nisan'da yurtiçi ve yurtdışı seçmen kütükleri kesinleşecek. Aynı gün yurtiçi seçmenin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. Yurtdışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgileri de www.ysk.gov.tr adresinden paylaşılacak. Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi 27 Nisan Perşembe günü başlayacak. 4 Mayıs Perşembe günü bir kısım seçim yasakları devreye girecek. 9 Mayıs Salı günü yurtdışında oy verme işlemi sona erecek. 13 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00 itibarıyla seçim propagandaları son bulacak. 14 Mayıs Pazar günü ise Türkiye, aylardır beklenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Seçim yasakları 14 Mayıs gecesi saat 24.00 itibarıyla kalkacak.