AK Parti’den TSK için önemli düzenleme

AK Parti, TSK için önemli değişiklikler içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. MHP Grup başkanvekillerinin de imzası olan yasa teklifi şu değişiklikleri içeriyor:Kıdemli binbaşılar ile 24'üncü hizmet yılını tamamlamış muvazzaf astsubayların özlük hakları düzenlenerek TSK'da kalmaya devam etmeleri sağlanacak. Ayrıca, emekli, adi malul veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış emekli subay ve emekli astsubayların emekli aylıklarında iyileştirme yapılacak.TSK'dan ilişik kesilmesi durumu ortaya çıkarsa, yargı yolu kapalı olan disiplin cezalarının iptali için mahkemeye gidilebilecek.Sözleşmeli erbaş ve erler, ihtiyaç duyulursa uzman erbaşlığa naspedilecek.1999 yılı sonrası sigortası başlayan ve 1 Şubat 2018 yılı sonrası kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen, ancak yaş şartını sağlayamadığı için emekli aylığı bağlanamayan askeri personele emekli maaşı bağlanıyor. Kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere, yaş şartı aranmaksızın kadın ve erkek 25 hizmet yılını tamamlamasıyla emekli aylığı bağlanacak.Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 24 saat içinde görevli hâkimin onayına sunulması koşuluyla jandarma, sahil güvenlik gibi kurumlarda önleme araması yapılabilecek.Milli Savunma Bakanlığı'nın müfettiş yardımcısı kadrolarına yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak kaydıyla askeri kaynaktan da atama yapılabilecek.Emekli, adi malul veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış emekli subay ve emekli astsubayların emekli aylıklarında iyileştirme yapılacak.Yıllık listelerde belirlenen her türlü harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalarla patlayıcı maddelerin ihracı veya yurtdışına çıkarılmasına, Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü alındıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı'nca izin verilebilecek.Uzman erbaşlardan, intihara teşebbüs eden, kendisini veya başkasını kasten yaralayanların sözleşmeleri feshedilebilecek. Ayrıca, içki, kumar, çalıştığı kurumun manevi şahsiyetine zarar vermek, belli ahlaki değerlere ters davranmak da aynı kapsamda değerlendirilecek.Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararı ile general ve amirallerin terfi ve görev sürelerinin uzatılmasına yönelik işlemler Milli Savunma Bakanı'nın teklifiyle yapılacak.General ve amirallerin bir üst rütbeye yükseltilmesinde aranan karar yeter sayısında "YAŞ üyelerinin üçte ikisinin kabulü" şartı kaldırılacak. YAŞ kararı esas alınacak.