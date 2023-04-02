CHP’li Sağlar, ’AK Parti ve Erdoğan hala birinci’ deyince Şirin Payzın şoka girdi! O anlar sosyal medyada viral oldu

ŞİRİN PAYZIN NE DİYECEĞİNİ BİLEMEDİ

Sağlar'ın sözleri sonrası şaşkına dönen Şirin Payzın, yaklaşık 10 saniye cümlesini toparlayamadı ve kekeledi. Payzın daha sonra ise durumu, "Durum kritik olduğu için herkes oylar bölünmesin diyor. Muharrem İnce'nin çekilmesi bu kritik durumu bir nebze aşağı indirmeyecek midir?" sözleri ile kurtarmaya çalıştı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Payzın'ın, CHP'li Sağlar'dan beklemediği sözleri duyması sonrası kekelemesi sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı yorumları ile Payzın'ı tiye aldı.

O yorumlardan bazıları şöyle:

14 mayıs gecesi bunların arasında başlayacak olan birbirlerine küfür düellosu nu merak ediyorum.

Şirin iptal.. Şirin şok.. Şirin bitik..

İşine gelmeyince afallayan jakoben..

Boksda grogi durumu vardır, boksör düşmez ama kendinde değildir

Hahah bunlar iyi günleri

Ve tarafsız basın mensubumuz kekelemeye başlar. 15 mayıs lal olur bunlar.

Anlatayım o zaman Şirin hanım, İnce çekilse dahi bir cacık olmaz.