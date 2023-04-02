Halk TV’de skandal! Mehmet Tezkan Başkan Erdoğan’ı dinleyenlere ’cahil’ dedi

"15 MAYIS'TA İNŞALLAH SECCADEDE ŞÜKÜR NAMAZI KILABİLİRİZ"

Başkan Erdoğan'a Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir tarafından bir de seccade hediye edildi. Hediyeyi kabul eden Başkan Erdoğan "Bu seccade ayaklarla basılmak için değil. 15 Mayıs'ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz." ifadelerini kullandı.