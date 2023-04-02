HDP Kandil’den transfer etti

PKK'nın 'Kadın Alan Yapılanması'nda olduğu ortaya çıkan HDP Kadın Meclis Üyesi Zeynep Boğa'nın hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. SABAH'ın ulaştığı iddianamede, ev hapsinde tutulan Boğa'nın 13 Haziran 2014 ile 2 Ağustos 2014 tarihleri arasında Türkiye üzerinde sinyal bilgisinin bulunmadığı, bu süre zarfında PKK'nın Kandil'de düzenlediği 'Zindan Konferansı'na katıldığı vurgulandı. Boğa'nın ayrıca 'kadro' olarak adlandırılan örgüt mensubu olduğu, etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile fotoğrafları bulunan HDP'li Semra Güzel'le birlikte otel kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Boğa hakkında, iddianamede ifadesine yer verilen 'Ulaş' isimli gizli tanık, Zeynep Boğa'nın KCK Türkiye Yürütme üyesi olduğunu, Kandil'de toplantılara katıldığını ve PKK'nın faaliyetlerini organize ettiğini söyledi. İlerleyen süreçte de KCK Türkiye Kadın Yapılanmasına bağlı olarak HDP Kadın Meclisi içerisinde 'Sözcü' olarak faaliyet yürüttüğünü sözlerine ekledi.