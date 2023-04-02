İYİ Parti’de büyük kavga: Demokrasi naraları lafta kaldı! Sandalye ve yumruklar havada uçuştu

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi için İYİ Parti Ankara 2. Bölge milletvekili aday adaylığı için yapılan temayül yoklamasında büyük kavga çıktı.
İYİ Parti temayül yoklamasında kavga cep telefonu kamerasında | Video
BİRBİRLERİNE GİRDİLER!
TV100'de yer alan bilgilere göre; Ankara'da İYİ Parti'nin ön seçimlerinde Şenol Sunat ile Adnan Beker arasında başlayan mükerrer oy tartışması gergin anların yaşanmasına neden oldu. Sözlü tartışmaların ardından Sunat'ın hedef göstermesi üzerine taraflar birbirine girdi.
SANDALYE VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Sunat'ın 'fazla oy' atıldığı ve seçimin iptali istemesinin ardından başlayan kavgada, sandalye ve yumruklar havada uçuştu.
Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat'ın tartışma öncesi dışarıda bir değerlendirme yaptığı ve değerlendirmeye tarafların karşı çıktığı ifade edildi.