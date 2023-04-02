İYİ Parti’de büyük kavga: Demokrasi naraları lafta kaldı! Sandalye ve yumruklar havada uçuştu

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi için İYİ Parti Ankara 2. Bölge milletvekili aday adaylığı için yapılan temayül yoklamasında büyük kavga çıktı.

İYİ Parti temayül yoklamasında kavga cep telefonu kamerasında | Video