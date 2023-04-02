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Giriş Tarihi: 2.4.2023 19:22 Son Güncelleme: 2.4.2023 19:25

İYİ Parti'de büyük kavga: Demokrasi naraları lafta kaldı! Sandalye ve yumruklar havada uçuştu

14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürerken, her fırsatta demokrasi naraları atan 7'li koalisyonun üyesi İYİ Parti'nin sözleri yine lafta kaldı. Milletvekili aday adaylığı için yapılan temayül yoklamasında mükerrer oy tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, sandalye ve yumruklar havada uçuştu.

İYİ Parti’de büyük kavga: Demokrasi naraları lafta kaldı! Sandalye ve yumruklar havada uçuştu

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi için İYİ Parti Ankara 2. Bölge milletvekili aday adaylığı için yapılan temayül yoklamasında büyük kavga çıktı.

İYİ Parti temayül yoklamasında kavga cep telefonu kamerasında | Video

BİRBİRLERİNE GİRDİLER!

TV100'de yer alan bilgilere göre; Ankara'da İYİ Parti'nin ön seçimlerinde Şenol Sunat ile Adnan Beker arasında başlayan mükerrer oy tartışması gergin anların yaşanmasına neden oldu. Sözlü tartışmaların ardından Sunat'ın hedef göstermesi üzerine taraflar birbirine girdi.

SANDALYE VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Sunat'ın 'fazla oy' atıldığı ve seçimin iptali istemesinin ardından başlayan kavgada, sandalye ve yumruklar havada uçuştu.

Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat'ın tartışma öncesi dışarıda bir değerlendirme yaptığı ve değerlendirmeye tarafların karşı çıktığı ifade edildi.

Adnan Beker ise, ön seçimin iptal edilmesini istemediği ve tarafların bu konuda anlaşmazlık yaşadığı öğrenildi. Saat 17.00'de yapılan seçimle ilgili sandıkların açılarak oyların sayılacağı belirtildi.

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İYİ Parti'de büyük kavga: Demokrasi naraları lafta kaldı! Sandalye ve yumruklar havada uçuştu
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