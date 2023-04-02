‘Kaçan hırsıza ateş açtım, mermi cama isabet etti’

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşuna ilişkin gözaltına alınan şüpheli, savcılıktaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Melikşah E.'nin, Zeytinburnu'nda yapılan inşaatın güvenliğini sağladığı, inşaata giren hırsızı yakalamak için taşıma ruhsatlı silahı ile ateş açtığı, merminin de parti binasının camına isabet ettiği belirlendi. Olay sonrası ateşi açan şüpheli Melikşah E.'nin olay yerinden kaçtığı belirlendi. Polisin yaptığı olay yeri incelemesi kapsamında merminin camı deldiği noktada "lazerli" inceleme yapıldı. İnceleme sonrası, merminin yönü belirlenirken, güvenlik kamera görüntüleriyle şüpheliye ulaşıldı. Ancak yapılan soruşturma kapsamında şüphelinin partiye yönelik bir saldırı kastının olmadığı ortaya çıktı.SABAH