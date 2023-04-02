Örnek projeye bile 10 ayrı dava açmışlar

ÜsküdarBelediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. birlikteliğinde ilçede 902 bin 611 metrekare alanda, 2 bin 410 adet yapının 7 bin 934 adet bağımsız birimin dönüşümüne başlandı. Projeye dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kentsel dönüşüm çalışmalarına örnek göstermiş, "Çamlıca Camii'nin altındaki Ferah Mahallesi, Küplüce'de, yaptığımız konutları görmenizi isterim" demişti. Bu yılın sonunda tamamlanması planlanan proje ile ilgili CHP ve yandaşlarının ise sürekli yargıya gittiği ortayla çıktı.CHP'li Meclis üyelerinin, Üsküdar'daki kentsel dönüşümün durması için Üsküdar Belediyesi'ne 10 ayrı dava açtığı öğrenildi. Üsküdar Belediyesi'nde 2014-2019 yıllarında CHP'den Meclis üyeliği yapan Ercan Erdem ve Erdal Tüfekçi ile CHP Sancaktepe eski İlçe Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam'ın dava açan isimler olarak yer aldığı görüldü.CHP'den Üsküdar Belediye Başkan adayı olan Onur Cingil'in de, ilçedeki kentsel dönüşüme dava açan 86 kişinin avukatlığını yapıyor.Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası'nın Üsküdar'daki kentsel dönüşümün durması için 2 dava açtığı bildirildi.