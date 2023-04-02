Şehit babasından PKK-HDP’yle ortaklığa tepki: Ülkeyi bölmek isteyenlere müsaade etmeyeceğiz

Tunceli Hozat'ta 1995'te PKK'yla girilen çatışmada 17 askerle birlikte şehit düşen Mustafa Akyüz'ün Konya'da yaşayan babası, HDP'yle ortaklık yapan 6'lı koalisyona tepki gösterdi:Amerika'nın uşaklığını yapıyorlar. Milliyetçiyim, muhafazakârım diyenler koltuk sevdasına düşmüş. Kılıçdaroğlu helallik istiyor.Ben bunlara hakkımı da helal etmem evime de sokmam. Ne oldukları, kime hizmet ettikleri belli. Amaçları ülkeyi bölmek, devleti yıkmak, vatandaşları perişan etmek. Tayyip Erdoğan gitsin de ülke ne olursa olsun anlayışındalar. Bu ülkenin gerçek sahipleri biziz ve ülkemize sahip çıkacağız. Buna müsaade etmeyiz. Bu vatanı bırakmayacağız, bunlara da yâr etmeyeceğiz. Kurdukları masa üzerlerine yıkılacak. Türk milleti sandıkta gerekeni yapacak ve en güzel cevabı verecek. O masa da onların üzerine yıkılacak.