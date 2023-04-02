SON DAKİKA: AK Parti Meclis’e sundu! TSK’da kritik düzenleme! Emeklilikten, özlük haklarına işte detaylar...

ASKERİ MÜFETTİŞLER: Milli Savunma Bakanlığı'nın müfettiş yardımcısı kadrolarına yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak kaydıyla askeri kaynaktan da atama yapılabilecek.

MAAŞLARDA İYİLEŞTİRME: Emekli, adi malul veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış emekli subay ve emekli astsubayların emekli aylıklarında iyileştirme yapılacak.

SİLAHLARIN İHRACI: Yıllık listelerde belirlenen her türlü harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalarla patlayıcı maddelerin ihracı veya yurtdışına çıkarılmasına, Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü alındıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı'nca izin verilebilecek.

İNTİHAR VE SALDIRI FESİH NEDENİ

Uzman erbaşlardan, intihara teşebbüs eden, kendisini veya başkasını kasten yaralayanların sözleşmeleri feshedilebilecek. Ayrıca, içki, kumar, çalıştığı kurumun manevi şahsiyetine zarar vermek, belli ahlaki değerlere ters davranmak da aynı kapsamda değerlendirilecek.