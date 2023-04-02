SON DAKİKA: Meral Akşener'den 2 yılda 180 derece dönüş! "Terörle yan yana konumlandırıyorum" dediği HDP'ye kucak açtı

BÖYLE DÖNÜŞ GÖRÜLMEDİ

7'li koalisyonun CHP'den sonra en büyük ortağı olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2 yıl önce yaptığı konuşmalar sosyal medyada yeniden gündem oldu. Katıldığı TV programında sunucunun "HDP'yi nereye konumlandırıyorsunuz?" sorusuna Akşener, "HDP'yi PKK terör örgütünün yanına konumlandırıyorum" yanıtını vermişti. Akşener, HDP'li Selahattin Demirtaş'la ilgili olarak da, "Selahattin Demirtaş'ın terörle iç içe olduğu, o yapıyla iç içe olduğu bir gerçek. Kendisi reddetmiyor zaten" tespiti yapmıştı.