Toplumumuzun değerlerine bu kadar mı yabancısın Kemal bey!

Millet ittifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul platformunun düzenlediği iftar programına katıldı. Programın ardından CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun da katıldığı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede çekilen fotoğrafta Kılıçdaroğlu ve ekibinin ayakkabıları ile seccade üzerinde verdiği poza tepki çığ gibi:İstediğin kadar 'helalleşme' de. Dini değerlere hassas olan seccadeyi fark eder.İftar sofrasına dizilip PR fotoğrafı vermeye benzemez bu işler Bay Kemal! Taklitler böyle patlar.Yazıklar olsun CHP, İyi Parti, DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi'ndeki alnı secdeye gidenlere! Bu adamın ipine sarılıp peşinden gitmeyi vicdanınıza nasıl açıklayacaksınız?14 Mayıs'ta millet de sizi fark etmeyecek.Bu kadar mı bu toplumun değerlerine yabancısınız! Birileri din tüccarlığı yapar, birileri dini yaşar.Dün, muhafazakâr vatandaşlarımıza 'sözde vaatler' veren Kılıçdaroğlu'nun bugünkü hali... Aslına dönmek bu.Güzelim ülkemizi böyle mi yönetmeye adaysınız.CHP'DENyandaşı gazeteci Levent Gültekin 'Seccade halı parçası. Kutsallığı nereden geliyor?' tweet'ini atarken İyi Partili İbrahim Özkan, "Namaz kıldıktan sonra seccade değil halıdır"dedi. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz da 'Yoğunlukta fark edilmemiştir. Talihsiz bir durum" diyerek yaşananı önemsizleştirme derdine düştü.