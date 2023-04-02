Toplumumuzun değerlerine bu kadar mı yabancısın Kemal bey!

Millet ittifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul platformunun düzenlediği iftar programına katıldı. Programın ardından CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun da katıldığı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede çekilen fotoğrafta Kılıçdaroğlu ve ekibinin ayakkabıları ile seccade üzerinde verdiği poza tepki çığ gibi: Akademisyen Emrah Gülsunar:
İstediğin kadar 'helalleşme' de. Dini değerlere hassas olan seccadeyi fark eder. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan:
İftar sofrasına dizilip PR fotoğrafı vermeye benzemez bu işler Bay Kemal! Taklitler böyle patlar.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta:
Yazıklar olsun CHP, İyi Parti, DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi'ndeki alnı secdeye gidenlere! Bu adamın ipine sarılıp peşinden gitmeyi vicdanınıza nasıl açıklayacaksınız? AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç:
14 Mayıs'ta millet de sizi fark etmeyecek. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can:
Bu kadar mı bu toplumun değerlerine yabancısınız! Birileri din tüccarlığı yapar, birileri dini yaşar. AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal:
Dün, muhafazakâr vatandaşlarımıza 'sözde vaatler' veren Kılıçdaroğlu'nun bugünkü hali... Aslına dönmek bu. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem:
Güzelim ülkemizi böyle mi yönetmeye adaysınız.
ÖZRÜ KABAHATİNDEN BETER: YOĞUNDUK, FARK ETMEDİK
CHP'DEN yapılan açıklamada"Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve telaş nedeniyle, yerdeki seccade fark edilemedi" denildi. Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla" ifadelerini kullandı.
YANCILARI SIVAMAYA ÇALIŞTI
CHP
yandaşı gazeteci Levent Gültekin 'Seccade halı parçası. Kutsallığı nereden geliyor?' tweet'ini atarken İyi Partili İbrahim Özkan, "Namaz kıldıktan sonra seccade değil halıdır"dedi. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz da 'Yoğunlukta fark edilmemiştir. Talihsiz bir durum" diyerek yaşananı önemsizleştirme derdine düştü.