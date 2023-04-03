İnce’den Kılıçdaroğlu’na ziyaret tepkisi: Amaç anlaşmak değil! Adaylıktan çekilecek mi? sorusuna net yanıt

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun partisine gerçekleştirdiği ziyarete de değindi. 7'li koalisyonun seçimi kazanmak gibi bir derdinin olmadığının altını çizen İnce, dikkat çeken ifadeler kullandı.
"AMAÇ ANLAŞMAK, İKNA ETMEK DEĞİLDİ ZATEN"
Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi'ne yaptığı ziyarete ilişkin konuşan İnce, "İttifakların süresi geçmişti. Sayın Kılıçdaroğlu partimizi ziyarete geldiğinde ittifaklar artık bitmişti. Adaylıkların kesinleşmesine 24 saat kalmıştı. Bir nezaket ziyaretiydi. Belki de kamuoyu önünde 'Bak ziyaret ettim' demek içindi. Sayın Kılıçdaroğlu ve yardımcılarımız deprem konusunu, seçim güvenliğini konuştuk. 'Benim adaylığımda sandıklara sahip çıkamadınız' diye konuştuk. Trolleri konuştuk. Sonunda kapıdan uğurlarken 'Hoşgeldiniz, güle güle' dedim. Bu art niyetli cümle değildi. Onu yanlış yorumlayanlar oldu. Bir tweetle düzelttim ama. Sayın Kılıçdaroğlu giderken Halilibrahim sofrasında bahsetti, içeride onu da söylemedi. Amaç anlaşmak, ikna etmek değildi zaten. Öyle bir amaçları olsaydı son güne kalmazdı, onu da milletimin takdirine bırakıyorum." dedi.
"SEÇİMİ KAZANMAK GİBİ BİR NİYETLERİ YOK"
7'li koalisyonun 7 Cumhurbaşkanı Yardımcılı yönetim modelini eleştiren Muharrem İnce, "Böyle bir ortamda 'Muharrem İnce çekil' deniyor. Seçimi kazanmak gibi bir niyetleri yok. Seçimi kaybedeceğiz, suçluyu şimdiden ilan edelim, dertleri bu." ifadelerini kullandı.
"KENDİ ADAYLARINA GÜVENMİYORLAR"
7'li koalisyonun kendi adayları olan Kılıçdaroğlu'na güvenmediklerinin altına çizen İnce, şunları kaydetti:
"Kendilerine, adaylarına güvenmiyorlar. 13 toplantıda adaylarını belirlemediler. Ben adaylıktan çekilsem bile o oylar çantada keklik değil ki. Muharrem İnce tek başına bir adam değil. 3 yıldır yollarda. Parti kurmuş, 73 il, 483 ilçe binası olan gönüllülerin kurduğu parti. 115 bin kişi sandığa gitti imza verdi. Ben bunlarla birlikte iş yapıyorum, siyaset yapıyorum. Burada çekilmemizi gerektirecek bir durum yok, teknik olarak da bu mümkün değil. Çünkü kuralar seçildi, yerler belli. O geçmişte kaldı. Bitti orası. Artık adaylar belli."
"CHP'DE BİRBİRİNE KUMPAS KURANLAR VAR"
İnce,konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İlk kez seçime girdiğimiz için sandık kurulunda Memleket Partisi'nin elemanı olmayacak. Benim görevli koyma hakkım yok ki. Yasa böyle. Silahlı adam mı koyacağız, ne yapalım? Biz ancak müşahit koyabiliriz; ancak imza atma yetkimiz yok tutanağa. Bütün muhalefet partileri bir araya gelerek sandıkları kontrol edebilirdik. 50 kere söyledim bunu. 75 yaşında adam fark etmemiş olabilir Sen nasıl partilisin. Birbirine kumpas kuran tipler var orada. Orada Cumhurbaşkanlığı kazanmak diye dert yok. Kılıçdaroğlu'nun son seçimi, genel başkanlık boşta. Herkes birbirini biçiyor. Kendi genel başkanlarına kumpas kurarlar, bunu biliyorum. Nasıl partisiniz siz?"