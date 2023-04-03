İnce’den Kılıçdaroğlu’na ziyaret tepkisi: Amaç anlaşmak değil! Adaylıktan çekilecek mi? sorusuna net yanıt

"KENDİ ADAYLARINA GÜVENMİYORLAR"

7'li koalisyonun kendi adayları olan Kılıçdaroğlu'na güvenmediklerinin altına çizen İnce, şunları kaydetti:

"Kendilerine, adaylarına güvenmiyorlar. 13 toplantıda adaylarını belirlemediler. Ben adaylıktan çekilsem bile o oylar çantada keklik değil ki. Muharrem İnce tek başına bir adam değil. 3 yıldır yollarda. Parti kurmuş, 73 il, 483 ilçe binası olan gönüllülerin kurduğu parti. 115 bin kişi sandığa gitti imza verdi. Ben bunlarla birlikte iş yapıyorum, siyaset yapıyorum. Burada çekilmemizi gerektirecek bir durum yok, teknik olarak da bu mümkün değil. Çünkü kuralar seçildi, yerler belli. O geçmişte kaldı. Bitti orası. Artık adaylar belli."