Kılıçdaroğlu Kandil’in adayıdır

Katıldığı bir televizyon programında seçim süreci ile ilgili merak edilen sorulara açıklık getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'in adayı olduğunu söyledi. AK Partili Yavuz, millet ittifakını bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem Milletvekili seçimlerine sayılı günler kala aday belirleme çalışmalarına ağırlık veren kimi partileri aday liste krizi bekliyor. Yeni seçim kanununa göre, ittifak içinde olmasına karşın kendi logosu ile seçime katılacak siyasi partiler milletvekili için yeterli oy alamazlarsa aldıkları oylar çöpe gidecek ve ittifaka da yaramayacak diyen Ali ihsan Yavuz, Cumhur İttifakında aday liste krizinin yaşanmadığını açıkladı. Yavuz, Millet İttifakında ise ittifak içinde ittifak arayışlarının sürdüğünü 9 Nisan'a kadar çatlaklar meydana gelebileceğini aktardı.AK Parti'nin bir dava hareketi olduğunu ifade eden Yavuz, 3 dönem kuralının işletileceğini ve yeni yüzlerin aday olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve vatandaşların da yenilenmeden yana olduğunu aktaran Yavuz, millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandil'in adayı olduğunu ifade etti. Yavuz, "Millet ittifakının adayı masanın altında olan sonradan üstüne çıkan HDP'nin ve PKK'nın adayı. Kılıçdaroğlu milletvekili PKK'nın hoşuna gidecek adaylar koymayacaklarını sanıyor musunuz? FETÖ unsurlarının hoşuna gitmeyecek adaylar koymayacaklarını ön görüyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu öncelikle dağın Kandil'in bir takım güç odaklarının adayı" diye konuştu.Kılıçdaroğlu'nun seccadenin üzerinde poz vermesine değinen Yavuz, "İnsan hata yapar görülmez bu mümkün bu hadise böyle bir hadise değil. Bunu görmeme şansınız yok. Ezan noktasında başörtüsü noktasında hassasiyet gösterilmedi. AK Parti ve CHP zihniyeti arasında büyük fark var biz dini siyasete alet etmeyiz. Kemal Kılıçdaroğlu CHP zihniyeti istismar ediyor. Milletin gözünün içine bakarak milletin değerlerine alay etmek yadırganır. İstismar için yaparlarsa bu tablo çıkar" ifadelerini kullandı.AK Parti'nin milletvekili aday adaylarına 6 maddelik milletvekili aday taahhütnamesi imzalattıklarını belirten Yavuz, "Seçim çevremde ikamet edeceğimi, TBMM'nin ve Parti Grubumuzun çalışma usul ve esaslarına uyacağımı, Seçim çevremde bulunduğum süre içerisinde de şehrim ve teşkilatımızla ilgili sorumluluklarımı bihakkın yerine getireceğimi, Vatandaşlarımızla olan bağımı sürekli kılacağımı ve bu bağı seçen-seçilen ilişkisinden öte gönül birlikteliğine dayandıracağımı, "Türkiye Yüzyılı" inşasında var gücümle çalışacağımı, Kabul ve taahhüt ederim" şeklinde bir metne imza attılar. Gelen arkadaşlar korkar adaylıktan çekilir demedik 6 bin 25 aday adayı bunu imzaladı.