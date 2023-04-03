TOGG’da gurur günü! İlk TOGG Başkan Erdoğan’a teslim edildi

İLK TOGG'UN PLAKASI DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a törenle takdim edilen akıllı cihaz, 'Anadolu' renginde oldu. Aracın 34 EE 2071 plakası ise dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'de makam aracı olarak kullanılmak üzere 'Gemlik' renginde ikinci bir Togg da aynı törenle teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teslim töreninde şunları kaydetti;

Türkiye Yüzyılı'nın ilk meyvelerinden Togg hayırlı olsun. İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz. Togg, ülkemizin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının ve küresel itibarının sembolü olarak doğmuş, gelişmiş ve bugünkü seviyesine gelmiştir. Daha fikir aşamasındayken başlayan ve devam eden haksız eleştiriler yöneltildi. Projede emeği geçen herkesi tebrik ediyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Sadece Türkiye'nin yollarında değil dünya yollarında da Togg'umuzu izleyeceğiz.

Kırmızı bana ait değil, hanımefendiye ait. Plakası da ona özel.

177 bin başvuru aldık. Talipli çok.

kamu bankalarının kredi yastıkları müsaittir. Araçlara bunu rahatlıkla yapabilirler. Konutta nasıl yapıyorlarsa araçta da bunu yaparlar.