TOGG’da gurur günü! İlk TOGG Başkan Erdoğan’a teslim edildi

Türkiye, şahlanış döneminde gurur projelerini hayata geçiriyor. Bu kapsamda muhalefetin her seferinde yapamazsınız' diyerek çamur atmaya çalıştığı Türkiye'nin yerli otomobili olan devrin otomobili TOGG'a ilk siparişi veren Başkan Erdoğan'a anahtar teslim töreni düzenlendi.
Tarihi tören bugün Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. TOGG yetkilileri Beştepe'de Türkiye'nin ilk yerli otomobilini Başkan Erdoğan'a teslim edildi.
İLK TOGG'UN PLAKASI DİKKAT ÇEKTİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a törenle takdim edilen akıllı cihaz, 'Anadolu' renginde oldu. Aracın 34 EE 2071 plakası ise dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'de makam aracı olarak kullanılmak üzere 'Gemlik' renginde ikinci bir Togg da aynı törenle teslim edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teslim töreninde şunları kaydetti;
Türkiye Yüzyılı'nın ilk meyvelerinden Togg hayırlı olsun. İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz. Togg, ülkemizin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının ve küresel itibarının sembolü olarak doğmuş, gelişmiş ve bugünkü seviyesine gelmiştir. Daha fikir aşamasındayken başlayan ve devam eden haksız eleştiriler yöneltildi. Projede emeği geçen herkesi tebrik ediyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
Sadece Türkiye'nin yollarında değil dünya yollarında da Togg'umuzu izleyeceğiz.
Kırmızı bana ait değil, hanımefendiye ait. Plakası da ona özel.
177 bin başvuru aldık. Talipli çok.
kamu bankalarının kredi yastıkları müsaittir. Araçlara bunu rahatlıkla yapabilirler. Konutta nasıl yapıyorlarsa araçta da bunu yaparlar.
"YAPAMAZSINIZ FABRİKASI YOK" DEDİLER
Başkan Erdoğan partisinin 27'nci dönem son grup toplantısında bugün TOGG'u teslim alacaklarının müjdesini vermişti. Başkan Erdoğan, Pazartesi günü TOGG yöneticileri misafirimiz olacak.
En başından beri 'yapamazsınız' dedikleri, 'fabrikası yok' dedikleri, 'fabrikasında üretimi yok' dedikleri velhasıl atmadıkları çamur bırakmadıkları TOGG önceki gece itibarıyla 177 binin üzerinde ön sipariş aldı.
Bu tablo milletimizin lisansı, tasarımı ve üretimiyle gerçek anlamda ilk yerli otomobilimize samimiyetle sahip çıktığını gösteriyor.
Her başarının ardından işte böyle bir emek, büyük bir sabır, büyük bir gayret var.
Fabrikanın açılış töreninde üretilecek ilk TOGG'a talip olduğumuzu söylemiştik. Pazartesi günü inşallah aracımızı teslim alacağız" ifadelerini kullanmıştı.
TESLİMAT VE SERVİS NOKTALARI AÇILACAK
İstanbul'un ardından Ankara'da da TOGG deneyim merkezi açıldı. TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, deneyim merkezinin yanı sıra TOGG teslimat ve servis noktaları da aynı alanda bu ay içinde hizmete başlayacak.
İlk akıllı cihazı T10X'i kullanıcılarla buluşturmak için gün sayan Togg, kullanıcılarla temas ettiği noktaların açılışına da hız verdi.
Kullanıcılar, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X, kesintisiz ve sorunsuz bir şarj deneyimi sunan Trugo ve mobilite deneyimini A noktasından B noktasına gitmekten öteye taşıyarak yeniden tanımlayan dijital platform Trumore için oluşturulan alanlarda TOGG ekosistemini deneyimleyecek.
Kullanıcılar, deneyim merkezindeki bilgilendirici videolar aracılığıyla hem Togg ekosistemini daha yakından tanıma fırsatı bulacak hem de T10X'i inceleyip, Trugo şarj ağı ve şarj deneyimi konusundaki detayları öğrenebilecek.
Merkezde aynı zamanda TOGG'un teknolojisini ve sürdürülebilirlik yaklaşımını anlatan dijital sanat çalışmaları da kullanıcılarla buluşacak.
Toplamda 4.400 metrekarelik bir alanda TOGG deneyim merkezinin yanı sıra teslimat ve servis noktaları da kullanıcıların hizmetine sunulacak.