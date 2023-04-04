7’li koalisyon umutları oldu: DEVA Partili Yeneroğlu Kavala’yı suçsuz ilan etti

Kriz ve kaosun eksik olmadığı 7'li koalisyonda Gezi Parkı tutuklularına, terör destekçilerine ve FETÖ iltisaklı KHK'lılara verilen destek mesajlarına bir yenisi daha eklendi.
YENEROĞLU'NDAN KAVALA'YA DESTEK
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Gezi Parkı kalkışmasının baş aktörlerinden olan Osman Kavala'ya özgürlük çağrısı yaptı. Yeneroğlu, Kavala'nın suçsuz yere 1981 gündür cezaevinde tutuldığunu öne sürdü.
KAVALA NEDEN TUTUKLANDI?
Osman Kavala, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Gaziantep'teki Alman Goethe Enstitüsü temsilcileriyle yaptığı toplantı sonrası geldiği Atatürk Havalimanı'nda 17 Ekim 2017'de gözaltına alınmış, 1 Kasım 2017'de İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı. 4,5 yıl süren yargılamada Osman Kavala "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
KILIÇDAROĞLU: DEMİRTAŞ'I VE KAVALA'YI SERBEST BIRAKMAK İÇİN BANA OY VERİN
Kılıçdaroğlu, daha önce terör suçundan tutuklu isimleri serbest bırakmayı da vaat etmişti. Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın, Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız; KHK mağdurlarının mağduriyetinin giderilmesi istiyorsanız bana oy vereceksiniz" demişti.
HDP'Lİ SANCAR: DERMİRTAŞ'IN SERBEST KALMASI MÜMKÜN
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da iktidarın gönderilmesi ile Selahattin Demirtaş başta olmak üzere birçok terör suçundan tutuklu ismin serbest bırakılmasının mümkün olacağını söylemişti.