Haberler Gündem Haberleri FETÖ sanığına 25 yıla kadar hapis istemi
Giriş Tarihi: 4.4.2023

FETÖ sanığına 25 yıla kadar hapis istemi

FETÖ sanığına 25 yıla kadar hapis istemi
Adana'da, 2012'deki Jandarma Astsubaylık sınav sorularını Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'mahrem imam'larından aldığı iddia edilen sanık hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. FETÖ'nün 'mahrem imam'ları ile bağlantılı olduğu öne sürülen ve örgütle iltisakı gerekçesiyle kapatılan kurumda öğretmen olarak çalıştığı tespit edilen tutuksuz Ali M. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Ali M. hakkında, 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ sanığına 25 yıla kadar hapis istemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA