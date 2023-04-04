HDP’li Kemal Bülbül’den alçak paylaşım: Bebek katili Öcalan’a ’doğum günü’ kutlaması!

PROVOKASYONA KALKIŞTILAR!

Terör yandaşları 'doğum günü' bahanesiyle Siirt, Şanlıurfa ve bazı kentlerde provokasyona kalkıştı. Güvenlik güçleri; PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları tespit edilen kişileri belirledi. Şüpheliler hakkında 'Suçu ve suçluyu övmek' suçundan işlem yapıldı.