Şaban Abiyi uğurladık...

SABAH Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan (56), gazetedeki odasında önceki gün saat 18.50 sıralarında kalp krizi geçirdi. Odasında yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırılan Şaban Arslan kurtarılamadı. Şaban Arslan için dün yıllardır gazetecilik yaptığı Turkuvaz Medya Grubu binasında tören düzenlendi.

Törene gazeteci Şaban Arslan'ın eşi Serpil, çocukları Esra Zeynep ve Ahmet Buğra'nın yanı sıra, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, SABAH Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, çalışma arkadaşları, çok sayıda meslektaşı ile sevenleri katıldı.

"CANDAN BİR İNSANDI..."

SABAH Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, törende yaptığı konuşmada uzun yıllardır omuz omuza çalıştığı Şaban Arslan'ı duygu yüklü sözlerle son yolcuğuna uğurladı.

Erdal Şafak şöyle konuştu: "Önce Savaş Ay, arkasından Aydın Şentürk, daha sonra Hıncal Uluç ve şimdi sevgili Şaban Arslan... SABAH ailesinin yüreğine son zamanlarda katlanabileceğinin çok üstünde ateş düştü. Ve şairin dediği gibi 'Gitgide artıyor yalnızlığımız.' Şaban Arslan'la 15 yıla yakın süredir beraber çalıştık. İşini seven, kurumuna bağlı, arkadaşlarına candan bir insandı. Bulunduğu ortama iyimserlik ve neşe aşılardı.

Hayatı seviyordu, hayalleri vardı, umutları vardı, hedefleri vardı... Ailesine daha iyi bir gelecek hazırlamak gibi, mesleğinde daha uzun yıllar çalışmak gibi... Arkadaşlarıyla, sevdikleriyle hayatı ve mutluluğu daha uzun yıllar paylaşmak istiyordu ve de Allah ömür verseydi ileri yaşlarında bir türlü inşaatını bitiremediği köy evinde yılda birkaç defa dinlenmek istiyordu.

Olmadı, hayat onu elimizden aldı. Daha dün esprileriyle hepimizi güldürüyordu, bugün ölümüyle hepimizi ağlatıyor. Mekânın cennet olsun sevgili Şaban Arslan..."

ARSLAN'IN NAAŞI CENAZE NAMAZININ ARDINDAN SAMSUN'A GÖNDERİLDİ

Törende helallik alınmasının ardından cenaze namazı da kılındı. Namazın ardından Şaban Arslan'ın naaşı dua ve gözyaşları arasında İstanbul Havalimanı'na uğurlandı.

Samsun'a gönderilen Şaban Arslan'ın naaşı, bugün öğle namazını müteakip Merkez İlkadım İlçesi Bahçelievler Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ordulu olan Şaban Arslan'ın Samsun'da merhum babasının yanına defnedilecek.

YAZIİŞLERİNDE BURUK TOPLANTI

SABAH Gazetesi'nin bu sabah yapılan gündem toplantısı buruk geçti. Şaban Arslan'ı kaybetmenin acısıyla toplantıya katılan gazeteciler duygusal anlar yaşandı. Arslan'ın her zaman oturduğu koltuğu boş kalırken, masada kendisini temsilen çerçeveli bir fotoğrafı yer aldı.

ŞABAN ARSLAN KİMDİR?

1967 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde doğan Şaban Arslan, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi.

Gazetecilik mesleğine Hürriyet Gazetesi'nde başlayan Arslan, ardından Akşam Gazetesi'nde İstihbarat Şefliği ve Haber Müdürlüğü, Yeni Şafak Gazetesi'nde ise İstihbarat Müdürlüğü yaptı. Yeni Şafak Gazetesi'ndeki birçok ses getiren habere imza atan Arslan, 2008'de SABAH Gazetesi Bölge Koordinatörü olarak göreve başlamış, Marmara, Karadeniz, Bursa, Anadolu eklerini hazırlamıştı.

Yine aynı yıl içinde SABAH Gazetesi Haber Koordinatörlüğü görevine getirilen Şaban Arslan, son olarak SABAH Gazetesi Yazı İşleri Koordinasyon'da Yazı işleri Müdürlüğü görevinde bulunuyordu. Aynı zamanda SABAH Avrupa'yı hazırlayan ekibin başında yer alan Şaban Arslan, evli ve 2 çocuk babasıydı. Arslan 4 kitap kaleme almıştı.