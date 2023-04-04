Temel Karamollaoğlu’ndan tuhaf ’seccade’ örneği: Kılıçdaroğlu’nun saygısızlığını aklamaya çalıştı

VATANDAŞIN HASSASİYETİNİ 'OPERASYON' VE 'İFTİRA' OLARAK NİTELEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ayakkabı ile seccadeye bastığı görüntü ile ilgili, vatandaşın haklı hassasiyetini ve tepkisini, saldırı, operasyon ve iftira olarak nitelemişti.

Kılıçdaroğlu, "Saldırı malzemesi ettikleri fotoğraf karesiyle ilgili kelam edeceğim. İftar organizasyonuna katıldığımız restoranda olduğu olay, fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Ben kimseyi kırmam. Öyle bir alışkanlığım da yoktur. Herkesi kucaklar, saygı duyarım. Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar, açıkca söyleyeyim. Ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm. Böyle iftira ve operasyonlardan siz samimi müslümanlara sığınıyorum." demişti.