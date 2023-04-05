Altınlar nerede Başkan? CHP’li Belediyeden bir skandal daha!

10 BİN 500 ETLİ PİDE VE AYRAN NEREDE?

Raporda dikkat çeken bir diğer konuda kayıp pide ve altın iddiaları oldu. İddialara göre pandemi döneminde karantinadaki insanlara dağıtılmak üzere temin edildiği söylenen 18 bin adet etli pide, su ve ayranın yalnızca 7 bin 500 adedinin dağıtıldığı ve geriye kalan 10 bin 500 adetinin ise akıbetinin bilinmediği tespit edildiği bildirildi.