Bakan Muş: Bir yerde irade yoksa orada idare de olmaz





"İSTİKRARIN, GÜVENİN ADRESİ CUMHUR İTTİFAKI'DIR, RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

ATSO programının ardından Aksaray Belediyesi tarafından yaptırılan Cuma Kapalı Semt Pazarı'na giden Bakan Muş, "38 gün sonra ülkemizde bir seçim olacak. Sandık başına gideceğiz. 2023'ten itibaren ülkeyi yönetecek olan 5 yıl bir süreç için bir görevlendirme yapacaksınız. Hem milletvekilliği hem de Cumhurbaşkanlığı için. Aksaray sağ olsun bizi 2018'de, 2015'te, 2011'de de, genel seçim bunlar, hepsinde yüksek bir destek verdi. Aynı desteği biz bu seçimde de sizlerden bekliyoruz. İradenin olmadığı yerde idare olmaz, iradenin olmadığı yerde yönetim olmaz. Belirsizlikler Türkiye'ye zaman kaybettirir. Geçmiş 20 yılda yaptıkları önümüzdeki 5 yıl için de aslında bu hükümeti, Cumhurbaşkanımızın yapacaklarının apaçık bir göstergesi. 7-9-10 kişi bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyeti'ne hükümet etmek mümkün değildir. Bir yerde irade yoksa orada maalesef idare de olmaz. Dünyanın içinden geçtiği süreç hepimizin malumu. Türkiye'nin etrafı istikrarsızlıklarla dolu ama Türkiye kendi istikrarını ve ekonomik büyümesini sürdürmeye devam ediyor. Dolayısıyla burada istikrarın, güvenin devam etmesi lazım. Onun adresi de Cumhur İttifakı'dır, Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadesini kullandı.



Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise burada yaptığı konuşmasında belediye olarak Aksaray'a çok önemli projeler kazandırdıklarının altını çizerek, "Sadece Cuma Semt Pazarımız değil, Aksaray'da hemen her bölgemize kapalı semt pazarları yaptık. Bu Pazar yerlerimiz günlerinde semt pazarı olarak kullanılırken, arta kalan günlerde de sosyal etkinlikler ve otopark gibi hizmetlerde kullanılmakta" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılırken hemen ardından Aksaray Belediyesi tarafından organize edilen iftar yemeği programına geçildi. Bakan Muş, yüzlerce vatandaşın katıldığı iftar yerinde orucunu açarak Aksaray'dan ayrıldı.