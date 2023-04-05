Son dakika! Başkan Erdoğan: Köy evlerini bayrama yetiştirme garyetindeyiz

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalar. Başkan Erdoğan, "Konteyner kent ve prefabrik konutlar yapıldı. Köy evlerini bayrama yetiştirme gayretindeyiz" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Yüzde 50'nin üzerinde enkazlar kaldırıldı. Sözümüz var sözümüzü tutacağız.

Yüksek kira uygulamasını yapanlara bunun hesabını yargı vasıtasıyla soracağız. Bunların üzerine gideceğiz.

Bizim medeniyetimizde seccade bir değerdir. Sen aklkıp başörtüsüne bir bez parçası diye yaklaşırsan bizim değerler silsilesi içerisinde başörtüsü bir kutsalımızdır. Mahremiyetin ifadesidir. Sen kalkıp da bez parçası diye kullanamazsın. Bunu şekilde diyen Kuran-ı Kerim için de kağıt parçası der.

Cennet kadınlarının ayakları altınadır diyor. Bay Kemal ayeti bile yanlış söylüyorsun. Bunun aslı Cennet annelerin ayakları altındadır. Erbakan hocamıza ait bir söz değil. Erbakan hocamıza da ayete de saygısızlık yapmış oluyorsun. Manevi değerlere saygısı olmayanın seccade de gözü olmaz.

Cesurca konuşanlar Anayasayı değiştirmeyi hayal ediyor.