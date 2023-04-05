TBMM Başkanı Şentop’tan Akşener’in grup toplantısında mermi fırlatmasına tepki

Son dakika haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"GAZİ MECLİS, MERMİLERİN, SİLAHIN DEĞİL, SÖZÜN, FİKRİN YERİDİR"
"Bugün bir grup toplantısında, bir Genel Başkan'ın, kürsüden elindeki mermileri yere atarak yaptığı şov ile vermek istediği mesaj millet iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Hangi amaçla, hangi bağlamda, neye dikkat çekmek için olursa olsun millî iradenin kalbi, milletin sinesi olan Gazi Meclis, mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir. Gazi Meclisin mekânları darbe dönemleri dışında mermilerin, silahların mekanı olmamıştır; asla olmayacaktır.
"ESEFLE KINIYORUM"
Şov amacıyla dahi olsa, yapılan hareketi esefle kınıyorum. Toplumsal her türlü sorunun çözüm yolu olan siyasette ve siyasetin kalbi olan Mecliste şiddet vasıtası olan bir nesnenin propaganda için umuma teşhir edilmesi; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ekranlarda ve satırlarda "mermi" kavramı ile yan yana getirilmesi her şeyden önce siyasete ve Meclise büyük zarar verir.