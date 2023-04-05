TBMM Başkanı Şentop’tan Akşener’in grup toplantısında mermi fırlatmasına tepki

"ESEFLE KINIYORUM"

Şov amacıyla dahi olsa, yapılan hareketi esefle kınıyorum. Toplumsal her türlü sorunun çözüm yolu olan siyasette ve siyasetin kalbi olan Mecliste şiddet vasıtası olan bir nesnenin propaganda için umuma teşhir edilmesi; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ekranlarda ve satırlarda "mermi" kavramı ile yan yana getirilmesi her şeyden önce siyasete ve Meclise büyük zarar verir.