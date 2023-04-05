‘Ücretsiz ev vereceğiz’ diyenler bizi dışarı atıyor!

Sağlam:İzmir depreminde Bayraklı'da oturduğumuz ev yıkıldı. Büyükşehir bizi Uzundere'deki konutlara yerleştirdi. Aradan geçen 2.5 yıllık süreçte defalarca bize çıkın dediler, tebligat gönderdi. Çıkmayınca da konutları satma kararı aldılar. Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremde evleri yıkılanlara ücretsiz konut vaat ediyor. Bizim halimiz ortada.YURTSEVENİzmir depreminde Bayraklı'da oturduğumuz ev yıkıldı. Büyükşehir Belediyesi bizi Uzundere'deki konutlara yerleştirdi. Tunç Soyer şimdi bizleri oturduğumuz evlerden kapı dışarı etmeye çalışıyor. Bizi evden atmak isteyenler nasıl ücretsiz konut vaat ediyor?