CHP’li Başkandan çirkin hakaret! Roman vatandaşları hırsızlıkla suçladı

Belediye Başkanı kısa bir süre içinde inip bu özrü dilemek mecburiyetinde. Suçlu kim ise suçunu çeksin. Biz suçlunun arkasında değiliz. Bu içimizdeki 8-10 kişiyi bizim temizleme şansımız yok. Kendisi bu 8-10 kişiyi biliyorsa adliye orada. Gider adliyeye gerekli işlemi başlatır. Bu yargının işi. Bu Roman camiasının işi değil. Bu yargının işi. Özür konusuna gelince; eğer özüz dilemek istiyorsa. Samimi ise, makamından kalkıp bu toplumun arasına gelip, bu toplumun arasında özür dilemesi gerekiyor." dedi.