CHP’li belediyenin altın skandalına bir tepki de eski Belediye Başkanı Bülent Soylu’dan geldi

"Menderes Belediyesine düğünlerde altın takacağız diyerek yüzbinlerce lira değerinde altın almışlar." diyen Soylu SABAH'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belediyenin 2022 yılına ilişkin iş ve işlemlerini denetlemek üzere meclis üyelerinden oluşan denetim komisyonunun incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Soylu; "Belediye kayıtlarında altın takıldığı iddia edilen kişilerin düğün davetiyeleri de bulunmakta. Komisyonda yer alan AK Partili meclis üyesi arkadaşlar bu davetiyelerde adı geçen düğün sahiplerini tek tek telefonla arıyor. Bırakın altın takmayı nereden baksanız yüzde 70'inin düğününe bile gidilmediği ortaya çıkıyor. Belediyenin parasını sahte faturalarla, sahte işlemlerle hiç ediyorlar. Oraya buraya peşkeş çekiyorlar. Bunların hepsi gerçek ve doğru. Kalan altınların akibeti de belli değil" diye konuştu.

PARALARI YEDİLER

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile meclis üyeleri tarafından yerine seçilen belediye başkan vekili Erkan Özkan'ı Kırk Haramilere benzeten Bülent Soylu; "Paraları yediler. Bunlar aynı kırk haramiler gibi. Bu sadece buz dağının görünen küçük bir parçası. Menderes Belediyesinde buna benzer daha yüzlerce olay var. Bunlar Menderes Belediyesine resmen tecavüz ettiler, etmeye de devam ediyorlar. Menderes halkının belediyesine, belediyenin parasına sahip çıkması gerekiyor" diye konuştu.

YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUM

Menderes Belediyesinin borç batağına saplandığını da ifade eden Soylu; "Belediyenin şu anki borcu 400 milyon lirayı buldu. Tek bir çivi çakmadan binlerce dönüm de yer satarak 400 milyon lira borç yaptılar. Biz burada hem yetkilileri hem de Menderes halkını göreve davet ediyoruz. Menderes Belediyesi hepimizin. Dolayısı ile de herkesin belediyeye sahip çıkması gerekiyor. Küçücük Menderes Belediyesini bu hale getirenler, bunu yapanlar iktidara geldikleri takdirde Türkiye Cumhuriyeti Devletine neler yaparlar." Diye konuştu.

NELER YAŞANMIŞTI?

AK Partili Denetim Komisyonu üyeleri Cemil Az ve Halis Macit denetim komisyonu raporuna şerh koymuştu. Şerh raporunda belediyenin düğünlerde takılmak üzere 2022 yılında 252 milyon liralık gram altın aldığı altınların 160 adedinin düğünlere takıldığının iddia edildiği fakat denetim komisyonu incelemelerinde düğünlerin büyük bir kısmına dahi gidilmediği ve altınların takılmadığı tespit edilmişti. Komisyon üyeleri Cemil Az ve Halis Macit kasada olması gereken 90 gram altının akıbetinin ise bilinmediğinin de altını çizmişti.