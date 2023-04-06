FETÖ’ye 14 ilde baskın: 42 gözaltı

FETÖ'nün 'Emniyet Mahrem Yapılanması'na İstanbul merkezli 4 ilde, 'TSK Yapılanması'na ise İzmir merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda; çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ele geçirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen planlı operasyonlar dizisinin 33'üncüsü kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 25 şüpheliden 22'si gözaltına alındı. Firari olan 3 şüphelinin 2'sinin yurt dışında olduğu belirlendi.