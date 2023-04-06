HDP’lı Sırrı Sakık gizli pazarlığı itiraf etti: Kılıçdaroğlu görüşmeleri kamuoyuna açıklamalı

HDP'li Sırrı Sakık, 7'li Masa'daki bazı partilerin verdikleri destek sayesinde iktidara geleceğini ifade ederek kendilerine karşı çıkan ittifak ortaklarını üstü kapalı şekilde uyardı. İktidara geldiklerinde demokratik cumhuriyeti inşa edeceklerini ileri süren Sakık, cezaevindeki PKK elebaşı Öcalan'ı ve PKK'lıları genel afla serbest bırakma vaadinde bulundu. Sakık, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da 'kapalı kapılar ardında konuşulanları deklare etme' çağrısı yaptı, "Sayın Kılıçdaroğlu önümüzdeki dönemde açık ve net olarak ne yapacağını Türkiye toplumuna açıklamalı" dedi.