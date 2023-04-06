Kılıçdaroğlu’nun sözleri sadece lafta kaldı: Vaat var icraat yok

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere kilitlenirken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar girdiği seçimlerde verdiği ancak yerine getirmediği vaatler dikkat çekti.

2009 İBB SEÇİMLERİ

"Türkiye yüz yıldır metroyu konuşuyor ve geldiğimiz nokta ne? 12 buçuk kilometre metro. AK Parti döneminde yapılan 7 buçuk kilometre. Biz '5 yılda 80 kilometre metro yapacağız' diyoruz. Bu açık ve net bir taahhüt." Ekrem İmamoğlu, İBB'nin başına geçtikten sonra son 4 yılda sadece 7,2 km metro yapıldı. Bu Kılıçdaroğlu'nun bir yılda vadettiği metronun yarısı kadar etmiyor.

Kılıçdaroğlu, "Müze Metro istasyonları kuracağız." vaadinde bulunmuştu. Aynı vaadi Ekrem İmamoğlu'da 2019 yılında verdi. Ancak henüz açılmış bir "Müze Metro" yok.

İBB adaylığı sırasında Kılıçdaroğlu "Biyolojik arıtmayı devreye sokarak, arıtılmış suları kent kullanımına sokacağız" diyerek projeyi vaatleri arasında açıklamıştı.

Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinde bir önceki İBB yönetimi tarafından planlaması yapılan Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma tesisini gerek olmadığını söyleyerek iptal etti.

Kılıçdaroğlu 2009'da Galata'da ki antrepo ve liman tesislerinin kültür ve sanat ve rekreatif amaçlı dönüşümü projesini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu vaadine rağmen 2009 öncesi ve sonrasında CHP Galataport ihalesini yargıya taşıyarak iptali için girişimde bulundu.

Kılıçdaroğlu 2009 yerel seçimlerinde "Yoksul ailelerin kullandığı doğalgaz bedelinin bir kısmını biz karşılayacağız." vaadinde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu İBB adayı iken verdiği bu vaadi, hiçbir CHP'li belediye tarafından uygulanmamaktadır.

Kılıçdaroğlu, sokak hayvanları için gönüllüler ile yuva bulacağı vaadinde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu başıboş köpek sorununun çözümü için 2009 yılında gönüllüler ile yuva edinmelerini öneriyordu. Ancak gelinen noktada CHP'li belediyeler sokak köpeklerinin sokaklardan toplanmasına karşı çıkıyor.

Kılıçdaroğlu, "Tekirdağ'dan veya bir başka yerden İstanbul sınırları içinden veya dışından feribotla [kamyonlar] alınmalılar ve Derince Limanı'na götürülmeliler. Denize asfalt mı döşüyorsunuz , trafik polisi mi var, feribot yapmak çok mu zor? Hayır hiç de zor değil, sadece kararlı bir irade gerekli." diyerek projeyi vaatleri arasında saymıştı. Kılıçdaroğlu'nun 2009 yılında bulunduğu bu vaat mevcut CHP'li İBB tarafından gündeme hiç getirilmedi.

Kılıçdaroğlu 2009'da 3. Köprü için, "İstanbullular birlikte buna karar vermemiz lazım. Mesele, bu projeye baştan karşı çıkmak veya baştan kabul etmek değil. Akılcı, mantıklı, tarafların en azından kaygılarını giderecek bir proje olarak ele almak." dedi Kılıçdaroğlu'nun 3. Köprü için yaptığı bu açıklamaya rağmen CHP 3. Köprünün iptali için birçok defa çeşitli sebeplerden mahkemeye başvurdu. Gezi olayları için protestocular tarafından iletilen maddelerden biride 3. Köprünün iptaliydi.