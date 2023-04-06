PKK elebaşından 7’li masaya ‘ortak liste yapın’ talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adayı olarak duyurulmasının ardından 7'li masaya terör örgütü PKK'dan destek mesajları gelmeye devam ediyor. PKK elebaşları Cemil Bayık, Bese Hozat, Duran Kalkan, Murat Karayılan'dan sonra en son açıklama Mustafa Karasu'dan geldi. Terör örgütü elebaşlarından Karasu, örgütün kanalına yaptığı son açıklamada 7'li masaya akıl vererek seçimlere ortak listeyle girmeleri gerektiğini söyledi. Karasu, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye demokratikleşecekse, bu iktidara karşı mücadele verilmesi gerekiyor. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Bu iktidarın değişmesi gerekiyor. Bunu demokrasi güçleri de görüyor. Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Yani ortak liste daha fazla kazandırır diyorlar. Biz de istiyoruz ki, Meclis'te en fazla temsili sağlayacak yöntemi gerçekten uygulamak gerekiyor."