Şanlıurfa’da taşkın oluşan dereler genişletiliyor

Kösalı, "Sel afetinin izlerinin silinmesi için tüm ekiplerimiz ve imkânlarımızla ile Sırrın, Karakoyun ve Cavsak derelerimizde çalışmalarımız devam etmekte olup, özellikle kapalı geçişler mümkün olduğunca açılarak dereler kontrol altına alınmaktadır" dedi.