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Giriş Tarihi: 6.4.2023 20:36

Şehit kızından Meral Akşener’e kurşun tepkisi: “Allah’tan korkmadınız, kurşundan mı korkacaksınız!”

Terör örgütü YPG/ PKK'nın Suriye tarafından Mardin'in Nusaybin ilçesine yaptığı saldırı sonucu şehit olan Mehmet Şirin Demir'in gazeteci kızı Gülay Demir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kurşun şovuna tepki gösterdi. İşte Gülay Demir’in Meral Akşener’e tepkisi…

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Şehit kızından Meral Akşener’e kurşun tepkisi: “Allah’tan korkmadınız, kurşundan mı korkacaksınız!”

Barış Pınarı Harekâtı sırasında, 2019 yılında, terör örgütü YPG/ PKK'nın Suriye tarafından Mardin'in Nusaybin ilçesine yaptığı havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit olan Mehmet Şirin Demir'in gazeteci kızı Gülay Demir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.

"ALLAH'TAN KORKMADINIZ…"

Akşener, meclis konuşmasında kurşunları tek tek kürsüye dizmesini gösteren konuşmasından kesitlerin yer aldığı bir paylaşım yaparak "Şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak?" sözlerini yazınca şehit kızı Gülay Demir "Siz Yasin Börü'nün, Eren Bülbül'ün, Aybüke ve Necmettin Öğretmenin, Babamın ve binlerce mazlumun katilleri ile ittifak yaparken Allah'tan korkmadınız, bir bekçinin şaşırmış kurşunundan mı korkacaksınız Meral Akşener!" dedi.

HIRSIZLARI KOVALARKEN…

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geçtiğimiz hafta iki kurşun isabet etmişti. Kurşunların isabet etme nedeni ise sonradan ortaya çıktı. Emniyet güçlerince yapılan inceleme sonucu hırsızları kovalayan bir bekçinin ateş açması sonucu parti binasına iki kurşunun isabet ettiği belirlendi.

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Şehit kızından Meral Akşener’e kurşun tepkisi: “Allah’tan korkmadınız, kurşundan mı korkacaksınız!”
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