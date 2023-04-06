Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi başlıyor

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yargıda yeni düzenlemeleri içeren paketten bazı önemli detaylar:Sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri gibi maddelerin imal, ithal, ihraç ve ticaretine ilişkin suçların cezaları yarı oranında artırıldı. Bunların ticaretine ilişkin suçun cezasının alt sınırı 10 yıldan 15 yıla çıkarıldı.Cumhuriyet savcısının, erteleme süresi içinde uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını tespit etmesi için şüpheliyi yılda en az 2 kez ilgili kuruma sevk etmesi zorunlu hale getirildi.Uyuşturucu madde bağımlılarına özgü iyileştirme tedbirleri geliştirildi.Uyuşturucu madde kullanmak suçundan hükümlü olanlar ile başka bir suçtan hükümlü olup uyuşturucu madde bağımlısı olduğu tespit edilen hükümlülerin cezaevinde tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması zorunlu hale getirildi.Göçmen kaçakçılığı suçuyla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla suçun cezasının alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı.Konutlarda yapılacak hacizlerbakımından; icra müdürünün verdiğihaciz kararının, "hâkim onayındangeçtikten sonra" yerine getirilebilmesisağlanacak.Aile bireylerine ait kişisel eşyalarile ailenin ortak kullanımına hizmeteden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayanmallar arasına alındı.İcra takibine konu alacağa yetecekmiktarı aşacak şekilde (taşkın)haciz yapılması açıkça yasaklandı.Üzerindeki haciz kalktığı haldeyediemin depolarında bulunan mallarındaha etkin bir şekilde tasfiyesi içindüzenleme yapıldı.Avukatların büro kurma giderlerininkarşılanması için uygun kredive finansmana erişmesini sağlayacakdüzenleme yapıldı.Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç), ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına alındı. Engellilik sebebiyle bakıma muhtaç veya ağır bir hastalığa düçar (hastalığa yakalanmış), 18 yaşını doldurmamış çocuğu bulunan ve 10 yıldan az hapis cezasına mahkûm edilen kadın hükümlülerin cezalarının infazının, belirli yükümlülükler altında 1 yıla kadar ertelenebilmesine, ertelemenin 6 aylık periyotlarla 2 yıl daha uzatılabilmesine imkân tanındı.