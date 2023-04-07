15 Temmuz şehidi ikizlerin babasından Kılıçdaroğlu’na tepki: Şehit ailelerinin yüzüne nasıl bakacak

Ankara Gölbaşı'nda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında F-16'larla düzenlenen hain saldırıda şehit olan Adanalı ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un (25) babası Ali Oruç, "KHK'lı FETÖ'cülerin haklarını iade edeceğim" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Adanalı ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç helikopter teknisyenliği için gittikleri Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü vatan hainlerinin bombalarıyla şehit oldu. Canından çok sevdiği iki oğlunu şehit veren Ali Oruç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tutuklu FETÖ'cülerin haklarını iade edeceğim" sözüne sert tepki gösterdi. Şehit babası Oruç, "FETÖ'cüleri tekrar devlet görevine alıyorsanız bu devlete resmen ihanettir. Biz millet olarak bunlara 14 Mayıs'ta izin vermeyeceğiz. Oy için HDP ile gidip ittifak yapıyorsunuz. Hiç mi şehitlerimizi ve onların ailelerini düşünmüyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri utanç verici. Bu vatan için gözlerini kırpmadan canlarını veren şehitlerimize ve ailelerine büyük saygısızlıktır" diye konuştu.Amaçlarının ülkeyi parçalamak olduğunu kaydeden Ali Oruç, "Bunlarda vicdan yok. 251 şehidin ailesinin yüzlerine nasıl bakacaksınız? Kılıçdaroğlu, HDP ile ittifak yaparak ülkeyi parçalamak için ne gerekiyorsa yapıyor. Hepsi bir oy için. Ama 14 Mayıs gecesi bu millet onlara en büyük darbeyi vuracak. Çünkü onlara bu sevinci tattırmayacağız. Her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındayız. Çünkü o, şehit ailelerinin ve gazilerin yanında" dedi.