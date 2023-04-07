Bakan Dönmez eksi 170 kodunda madenciler ile iftar yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak'a gelerek bir dizi ziyaretlerde bulunurken, Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde eksi 170 kodunda beraberindekiler ile birlikte madencilerle iftar yapmak üzere ocağa indi. Dönmez'e, Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hamdi Uçar, Polat Türkmen ve Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil eşlik etti. İftarın ardından maden ocağından çıkan Bakan Fatih Dönmez önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketlerinde maden işçilerinin kahramanlıklarına değinerek, "Bugün mübarek Ramazan ayının ortalarına eriştik. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ateşten kurtuluş olan şu günlerde biraz önce madenci kardeşlerimizle yerin eksi 173. metresinde birlikte iftar ettik. Sofralarını bizlerle paylaştılar. Onlara teşekkür ediyoruz. Hakikaten helal rızık peşinde, her türlü fedakarlığı kaçınmadan gösteren bir sektörümüz ve buralarda çalışan işçilerimiz, emekçilerimiz var. Ben huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Yine bir kez daha canı gönülden teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Enerjide bizim üzerinde durduğumuz önemli hususlardan birisi enerjide tam bağımsız hale gelmektir. Maalesef ülkemiz enerjide gerek doğal kaynaklar açısından gerekse diğer teknolojik açıdan dışa bağımlı bir ülke durumunda. Ama son yıllarda yapmış olduğumuz hamlelerle artık bu oranı tersine çevirmeye başladık. Gerek kömür üretimindeki artış gerekse diğer doğal kaynaklardaki ve yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlı yapılan tesislerdeki kapasite artışı bizi dışa, dışarıya karşı bağımlı olmaktan kurtarır hale geldi. Filyos'ta çalışmaları yerinde takip edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bayramdan önce Arife günü ayın 20'sinde de doğal gazı karada Filyos doğal işleme tesislerinde buluşturmuş olacağız"diye konuştu.

İLK ETAPTA BİN İŞÇİ ALINACAK

TTK'da emekliliğe bağlı olarak bazı işçilerin işten ayrıldığını belirten Bakan Dönmez, "Ayrılan işçilerimizin yerine yenisini alma kararı aldık. İlk etapta bin işçimizi inşallah istihdam edeceğiz. Yakın bir tarihte de bununla alakalı duyuruları ve ilanları çıkacağız. Yine Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi´nde tam teçhizatlı, tam donanımlı yanık tedavi merkezi oluşturdu. Sekiz üniteli yanık tedavi merkezi de başta Zonguldak olmak üzere, komşu illere hizmet vermek üzere çalışır hale getirildi. Gönül ister ki tabii o ünitelere ihtiyacımız olmasın ama ihtiyacımız olduğu anda da buradan bir işçimizi veya bir vatandaşımızı daha uzak yerlere götürmeden anında tedaviye başlayalım, Müdahale edebilelim. O tesisimiz de ünitemiz de Sağlık Bakanlığı´na teslim ederek çalışır hale geldi" dedi.Bakan Fatih Dönmez, TTK'daki ziyaretin ardından Filyos'a hareket etti.