Bakan Varank, Sultanbeyli’ye Togg ile geldi





BAKAN VARANK'TAN TOGG MESAJI

Kendisine bir gazetecinin sorduğu 'Sultanbeyli'ye Togg ile geldiniz' sorusu üzerine Bakan Varank, "Sultanbeyli her şeyin en iyisine layık. Arabanın da en iyisine layık olduğu içi Togg ile geldik" dedi.