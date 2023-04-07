Bakan Varank, Sultanbeyli’ye Togg ile geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün Sultanbeyli'de düzenlenen Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi açılışına katılıyor. Bakan Varank, açılış programı öncesinde Sultanbeyli Belediye Başkanlığı binası önüne Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile geldi.
Bakan Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve berberindekiler, açılış programı öncesinde 0015 plakalı ve kırmızı renkli Togg otomobili önünde fotoğraf çektirdi. Sultanbeylili vatandaşların da Togg otomobiline ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar da otomobil önünde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.