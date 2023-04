Emine Erdoğan’dan dünya yetimler günü mesajı: Yetimler hepimize emanet

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Dünya Yetimler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. "Hepimize emanet olan bu yavrularımızdan bir an olsun uzaklaşmadık" diyen Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:Yetim yavrularımızın hasretini çektikleri şefkat kucağı olarak, her zaman gülümsemelerine ve sevinçlerine şahitlik edebiliriz.Depremin yetim ve öksüz bıraktığı evlatlarımız, devletimizin himayesinde hayata tutunuyorlar. Hepimize emanet olan bu yavrularımızdan bir an olsun uzaklaşmadık.Onlar, kalbimizin en korunaklı yerindeler. Yetimler Günü vesilesiyle, kimsesiz yavrularımıza kucak açan koruyucu ailelerimize yürekten teşekkür ediyorum.