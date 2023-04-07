Evlat nöbetindeki ailelerden HDP ile işbirliğine tepki

DİYARBAKIR'DAevlat nöbeti tutan aileler HDP ile işbirliği yapan CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Oğlu Yusuf 2019'da HDP Diyarbakır İl Binası'na girdikten sonra dağa götürülen baba Celil Begdaş, "Kılıçdaroğlu bunları görmüyor mu? Oğlum HDP binasına girdi ve oradan dağa götürüldü" dedi. Oğlu Özkan Aydın, HDP binasında kandırılıp dağa götürülen Süleyman Aydın ise, "HDP binası değil, sanki Kandil'in askerlik şubesi. Evlatlarımızı onlar dağa götürdü. Kılıçdaroğlu nasıl bunlarla birlikte olabiliyor" dedi.