Gaz kuyruklarında beklerken bugünleri hayal bile edemezdik

Türkiye'nin asırlık hayalleri arasında yer alan enerjide tam bağımsızlık hedefi kapsamında Karadeniz'de keşfedilen 1 trilyon dolarlık değere sahip 710 milyar metreküp doğalgaz 20 Nisan'da etaplar halinde karaya çıkarılmaya başlanarak hanelere ulaştırılacak. Bu tarihi gün öncesi tüm Türkiye gibi doğalgazın karadaki serüveninin başlayacağı Çaycuma-Filyos halkı ise gurur ve heyecanı bir arada yaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde yer alan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde arife gününe denk gelen 20 Nisan Perşembe günü Karadeniz gazının karaya çıkarılması törenine katılacak. Tarihi tören öncesi Filyos ve çevre köylerde yaşayan vatandaşlar yaşadıkları gurur ve heyecanı SABAH'a anlattı.Biz zamanında bu ülkede çok gaz kuyruklarında bekledik. O günlere dönüp şöyle baktığımda, ülkemizin bugünlere geleceğini, kendi doğalgazımızı çıkaracağımızı hayal bile edemezdik. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve emeği geçenlerden razı olsun.Kendi doğalgazımıza kavuşacak olmamız muhteşem bir şey. Bölgemiz ve ülkemiz adına çok mutluyuz. Nasip olursa torunlarımızın buralarda kendi doğalgazımızı çıkaran ekip içerisinde çalıştığını da görmek isterim.Gazın bulunmasıyla birlikte Filyos Limanı'nda başlayan çalışma sayesinde gençlerimizin hepsi iş sahibi oldu, işsiz gencimiz kalmadı. Köyümüzden çok genç bu bölgede çalışıyor, şimdiden çok faydasını gördük. İnşallah kendi doğalgazımızı kullanacağımız günler de yakın. Bölge halkı olarak gururluyuz mutluyuz.Bizler geçmişte ülkemizde çok yokluk gördük. Şimdi ise umudumuz yeniden yeşerdi. Çocuklarımız ve torunlarımızın geleceğinin çok daha refah içinde olacağını düşünüyorum. Benim küçüklüğüm gaz lambası ile geçti, şimdi kendi doğalgazımızı çıkaracak olmamız bizim için mucize gibi bir şey. Çok gururluyuz.Sayın Cumhurbaşkanımızdan köylere de doğalgaz götürülmesi müjdesini vermesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımız millet babasıdır, bizim köylerimize de doğalgazı getireceğine inancımız tam.Çatalağzı Termik Santrali'nden yeni emekli oldum. Bölgede 710 milyar metreküp doğalgaz bulduk. Enerjiyi bilen biri olarak benim bile bu büyüklüğü aklım hayalim almıyor. Allah milletimizin yüzüne baktı, çok mutluyuz.Reisimiz bugüne kadar neyin sözünü verdiyse hepsini hayata geçirdi. Allah ondan razı olsun.Yerli doğalgazın bölgemize ve ülkemize çok faydası olacak.TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi ile Karadeniz'de keşfettiğimiz ve Filyos'ta karaya getirdiğimiz doğalgaz, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına, milli ekonomiye, teknolojik gelişime, yerel kalkınmaya ve istihdama katkı sağlamayı hedefleyen cumhuriyet tarihimizdeki en önemli projelerden birisi olmuştur. Enerji bağımsızlığının ve arz güvenliğinin giderek önem kazandığı dünyamızda, Türkiye'nin bugüne dek keşfettiği en büyük doal gaz rezervini üretime açması ekonomimiz ve enerji jeopolitiği açısından hayati bir kazanımdır. Karaya getirdiğimiz gaz Filyos'u bir enerji üssüne dönüştürecek ve Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolculuğunda geri dönüşü olmayan çok önemli bir adım olacaktır" dedi.Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, doğalgazın bulunması ve Filyos'ta işleniyor olmasından gurur duyduklarını belirterek, "Yerli doğalgaz ülkemizin geleceğine ve cari açığa büyük bir katkı sunacaktır. Buradaki ekonomi Bartın, Zonguldak, Çaycuma başta olmak üzere tüm ülkeye dağılacaktır. Şu anda bile Karadeniz gazı, Çaycuma ekonomisini doğrudan yüzde 100 büyüttü" diye konuştu.FILYOS Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Alpay Özkan, "Doğalgaz Filyos'u uçuşa geçirdi, bölgede çalışacak kimseyi bulamıyoruz. Bölge insanının çoğu Filyos Limanı'nda çalışıyor. Filyos şimdiden bir cazibe merkezi oldu. Bu ilgiyi kaldırabilmemiz için hızla büyüyeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.