Gelecek Partisi’nden üst düzey istifa

6'LI Masa'nın ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilan edilmesinin ardından masadaki partilere mensup isimlerin istifalarına bir yenisi daha eklendi. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Musa Arat, 6'lı Masa'nın CHP politikalarına mahkûm edildiğini, terör örgütünün destekçileri ve işbirlikçileriyle aynı yapıda yer alındığını gerekçe göstererek Gelecek Partisi'ndeki görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.EDİRNE Belediye Meclisi'nin İyi Partili üyeleri Duygu Şener ve Ergun Dönmez de istifa etti. Partililerle bir araya gelen Şener, "Kendi içinde adaleti sağlayamayan kişiler seçimlerde nasıl gezip adalet için oy isteyecekler onu merak ediyoruz" dedi. Ergun Dönmez ise "Genel merkez bu tutumundan vazgeçmediği takdirde istifaların arkası kesilmeyecek" ifadelerine yer verdi. -