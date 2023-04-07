İyi Parti tabanında Kılıçdaroğlu rahatsızlığı

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik İyi Parti tabanındaki rahatsızlık büyüyor. 6'lı koalisyonda gerçekleşen ayrılıklar ve yaşanan çatlakların ardından bir açıklama da İyi Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu'ndan geldi. Bir TV kanalını ziyaretinde konuşan Faruk Köylüoğlu, "Sahadaki seçmenimizin yüzde 40'ında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çerçevesinde bazı çekinceler var" dedi. Öte yandan İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Köylüoğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Sayın Köylüoğlu'nun kişisel temennilerinin ve il başkanı olarak bunu önemsiyor olmasının, İyi Parti'nin kurumsal ya da Genel Başkan adına bir görüş olarak değerlendirilmesi tartışmayı doğru yönde götürmüyor" görüşlerini dile getirdi. Ancak bu görüşlerin tabanda karşılık bulmadığı belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının duyurulmasına yakın, Akşener'in ağır sözler kullanarak masayı terk etmesi, masada ilk çatlağın oluşmasına neden olmuştu. Özellikle HDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapması tabanda tepkilerle karşılanırken Yavuz Ağıralioğlu gibi isimler istifa etmişti.