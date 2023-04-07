İYİ Parti’de istifalar art arda geliyor

İYİ Parti'de yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti içerisinde genel merkezin atalamalarına tepki gösteren partililer tek tek istifa etmeye başladı.

Edirne İl genel Meclis Üyesi Hüseyin Erbay'ın partide demokrasi olmadığı söylemleri üzerine İYİ parti İl Genel Meclis üyeliğinden istifa ederek bağımsız olarak görevini sürdüreceğini açıklamaştı. İYİ Parti Belediye meclis üyeleri Duygu Şener ve Ergün Dönmez, il başkanlığına genel merkezin atamasıyla gelen yönetime tepki göstererek partiden istifa etti.

Edirne'den İYİ Partili belediye meclis üyeleri Duygu Şener ve Ergün Dönmez, genel merkez tarafından atanan yeni il başkanı Alpay Alpagut Engin'e tepki göstererek Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi önünde partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Parti tüzüğünü hatırlatan Şener ve Dönmez, bağımsız olarak meclis üyeliği görevlerine devam edeceklerini aktardı. Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konuşmada partisinden istifa eden üyeler parti tüzüğü gereği il başkanını mevcut yönetim tarafından seçilmesi gerektiği hatırlatıldı.

"Mevcut il yönetimi yok sayılmıştı"

Belediye Meclis üyesi Duygu Şener, genel merkez tarafından atama yapılan il başkanına tepki göstererek, parti tüzüğünü hatırlattı. Mevcut il başkanının milletvekilliği için istifa ettiğini tüzük gereği il başkanını il yönetiminin seçmesi gerektiğini hatırlattı. İYİ Parti Genel Merkezinin demokrasiyi, parti tüzüğünü hiçe saydığını belirten Şener, "Ocak ayında yapılan il kongresinde milletvekili aday adaylığı için istifa eden son başkan Serpil Tütüncü 375, yeni atanana il başkanı Alpay Alpagut Engin'in ise 120 oy alarak seçimin sona erdiğini söyleyen Şener, "Mevcut il başkanı milletvekilliği için istifa etti, parti tüzüğü gereği; 'il yönetimi, il başkanlarını kendi seçer' maddesi vardır. Genel merkezimiz bunu hiçe saymıştır, demokrasiye darbe yapmıştır, mevcut il yönetimini yok saymıştır. Bizler demokrasinin olmadığı yerde artık siyaset yapamayacağımızı anladık ve diyoruz ki; haksızlığa karşı susanlar dilsiz şeytandır. Duygu Şener ve Ergün Dönmez olarak kuruluşundan beri çıkar ve menfaat beklemeden emek verdiğimiz İYİ Parti'den istifa ediyoruz." dedi.

Nerede hak, adalet, özgürlük ve demokrasi?"

İYİ Parti Genel Merkezinin Edirne halkını hiçe saydığını belirten belediye meclis üyesi Ergün Dönmez, Genel merkezin bu tutumundan vazgeçilmediği sürece bu istifaların arkasının kesilmeyeceğini söyledi.

İYİ Parti'den istifa ederek bağımsız olarak görevlerini sürdürmeye devam edeceklerini belirten Dönmez, "Bazı kişi veya kişiler, kendi çıkarları doğrultusunda bazı yerlere gelebilmek adına Edirne halkının oylarını hiçe sayarak maalesef partiyi bu duruma düşürmeye çalışıyorlar ve bunu da beceriyorlar. Onlara da helal olsun ama şu unutulmamalıdır ki; biz bağımsız olarak her zaman her daim Edirne halkının hak ve adalet içinde haklarını savunmaya devam edeceğiz. Genel merkezin bu tutumundan vazgeçilmediği sürece bu istifaların arkası kesilmeyecek. Bizim tepkimiz şu anki il başkanının geliş şekline. Parti tüzüğü gereğince seçilecek il başkanı il yönetiminin içinden seçilir. Bu parti tüzüğünü kim hazırladı? Biz hazırlamadık, partideki kişiler hazırladı. Bunu görmezden geliyorsunuz. Nerede hak, adalet, özgürlük ve demokrasi?" diye konuştu.