Haberler Gündem Haberleri Milli gurur TOGG Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergileniyor
Giriş Tarihi: 7.4.2023 16:46 Son Güncelleme: 7.4.2023 17:00

Milli gurur TOGG Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergileniyor

Togg'un T10X modeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşların beğenisine sunuldu. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde TOGG'u görmek için birbirleriyle yarıştı.

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Milli gurur TOGG Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sergileniyor

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı TOGG T10X'i incelemek isteyenler, sabahın erken saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin yolunu tuttu. Yerli ve milli aracı görenler, tasarımı ve konforuna yönelik beğenilerini şu şekilde dile getirdi:

"HARİKA GÖRÜNÜYOR"

Serdar Canlı: Harika görünüyor. Televizyonda göründüğünden daha güzel. 'Yapamazlar' dediler ama devletimiz yaptı, işte karşımızda Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili ve akıllı cihazı duruyor. İnşallah bize de nasip olur.

Baysın Canpolat: C segmentinde fiyatlandırması var ama özellik olarak D segmenti araçlara karşılık geliyor. Bursa yeşili favorim. Fiyatı çok uygun. Bize de nasip olmasını diliyorum. Milli bir araç olması gurur verici. 61 yıllık hayal gerçek oldu.

"DÖRT DÖRTLÜK"

Enes Köşker: Arabayı görünce gurur duyduk. Dünya lideri otomobil markalarının büyük rakibi olacak. TOGG'un duruşu, teknolojisi, tasarımı yeter. Teknik özellikleri ve tasarımı dört dörtlük.

Fatma Betül Köşker: Görünüşü kusursuz. Gençler olarak ülkemizde böyle bir aracın üretilmesi beni duygulandırıyor. Geleceğe yönelik, çevreci bir araç.

Ahmet Tunç: Dış ve iç tasarımı gayet yerinde buldum. Canlı canlı tanık olmak heyecan verici. Diğer elektrikli araçlardansa buna sahip olmak daha mantıklı. İlerde alabilme şansım olursa sürüşünden de memnum kalacağımı düşünüyorum.

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Milli gurur TOGG Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergileniyor
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