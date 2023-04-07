Milli gurur TOGG Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sergileniyor

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı TOGG T10X'i incelemek isteyenler, sabahın erken saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin yolunu tuttu. Yerli ve milli aracı görenler, tasarımı ve konforuna yönelik beğenilerini şu şekilde dile getirdi:
"HARİKA GÖRÜNÜYOR"
Serdar Canlı: Harika görünüyor. Televizyonda göründüğünden daha güzel. 'Yapamazlar' dediler ama devletimiz yaptı, işte karşımızda Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili ve akıllı cihazı duruyor. İnşallah bize de nasip olur.
"DÖRT DÖRTLÜK"
Enes Köşker: Arabayı görünce gurur duyduk. Dünya lideri otomobil markalarının büyük rakibi olacak. TOGG'un duruşu, teknolojisi, tasarımı yeter. Teknik özellikleri ve tasarımı dört dörtlük.
Fatma Betül Köşker: Görünüşü kusursuz. Gençler olarak ülkemizde böyle bir aracın üretilmesi beni duygulandırıyor. Geleceğe yönelik, çevreci bir araç.
Ahmet Tunç: Dış ve iç tasarımı gayet yerinde buldum. Canlı canlı tanık olmak heyecan verici. Diğer elektrikli araçlardansa buna sahip olmak daha mantıklı. İlerde alabilme şansım olursa sürüşünden de memnum kalacağımı düşünüyorum.