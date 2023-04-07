Milli gurur TOGG Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sergileniyor

"DÖRT DÖRTLÜK"

Enes Köşker: Arabayı görünce gurur duyduk. Dünya lideri otomobil markalarının büyük rakibi olacak. TOGG'un duruşu, teknolojisi, tasarımı yeter. Teknik özellikleri ve tasarımı dört dörtlük.

Fatma Betül Köşker: Görünüşü kusursuz. Gençler olarak ülkemizde böyle bir aracın üretilmesi beni duygulandırıyor. Geleceğe yönelik, çevreci bir araç.

Ahmet Tunç: Dış ve iç tasarımı gayet yerinde buldum. Canlı canlı tanık olmak heyecan verici. Diğer elektrikli araçlardansa buna sahip olmak daha mantıklı. İlerde alabilme şansım olursa sürüşünden de memnum kalacağımı düşünüyorum.