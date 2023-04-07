Şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu: ‘Rabbim milletimizi hainlerden korusun’

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve kent protokolü, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi. İftar yemeğine deprem bölgelerinden gelen şehit yakınları da katıldı. Veledi Saray Camii İmam Hatibi Hüseyin Yavuz'un Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda iftarın ardından yemek duasını İl Müftüsü okudu. İftarın ardından şehit ailelerine seslenen Başkan Alinur Aktaş, "Milletimizin birliği, beraberliği, vatanımızın bütünlüğü ve bağımsızlığı uğruna canlarını seve seve feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Bize düşen, şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaktır. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. İnşallah bugünden sonra hiç şehit ve gazi haberi almayız ama biliyoruz ki Türkiye üzerinde emelleri olan, hedefleri olan art niyetliler hep vardı. Rabbim bu milleti, memleketi, askerimizi, polisimizi bu hain emellerden korusun. Hayırlı ramazanlar diliyorum, şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum" dedi. Bursa Valisi Yakup Canbolat da şehit aileleriyle aynı sofrada buluşmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu söyledi.