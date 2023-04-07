Türkiye’nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri! Dönem medyası darbelere zemin hazırladı

O konjonktürde biraz zordu. Belki çıkıp tek başına güven oyu isteyebilirdi ama o konjonktürde zordu. İstifa etmek durumunda kaldı. İstifa ettikten sonra basın mensupları meclise gidiyorlar. Meclis'te İsmet İnönü ile karşılaşıyorlar. Haber veriyorlar; 'Süleyman Demirel istifa etti ne diyorsunuz?' diye sordular. İnönü ise şaşırarak "Ya öyle mi? İstifa mı etti Demirel" diyor. 'Peki paşam ne diyorsunuz bu istifaya?' diye soruyorlar. İnönü 'Efendim gayet demokratik bir istifa' diyor. Dalga geçer gibi… Neresi demokratik bir istifa!

Türkiye'nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri! | Video