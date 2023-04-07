Türkiye’nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri! Dönem medyası darbelere zemin hazırladı

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya; A Haber ekranlarında yayınlanan "Kayıp Yıllar" isimli programda, 1971 koalisyon hükümeti ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Kaya, şu ifadeleri kullandı:
"İSTİFA ETMEZSEN ORDU OLARAK MÜDAHALE EDECEĞİZ"
Tek parti hükümeti, 65'te Adalet Partisi iktidara geldi. Süleyman Demirel hükümeti ve gerçekten milli bir dış politika, milli yatırımlar ve çok yönlü dış politika, Kıbrıs siyaseti ama yine askerin süngüsü ortaya çıktı. Ve yine milli iradeye karşı askeri darbe gerçekleşti.
12 Mart 1971 tarihinde Faruk Gürler, Cemal Eyicioğlu, Muhsin Batur gibi kuvvet komutanları iktidarın başbakanı olan Süleyman Demirel'e bir ültimatom gönderdi. "Eğer istifa etmezsen ordu olarak müdahale edeceğiz" dediler.
27 Mayıs'tan ve 12 Eylül'den farklı olarak 12 Mart muhtırası hükümete bir uyarı niteliğindeydi. "Hükümetten çekil" diyor. Milli iradenin kararıyla seçilmiş bir başbakana 'Hükümetten çekil' diyorsanız siz demokrasiye karşı büyük bir darbe yapıyorsunuz demektir. Dolayısıyla Süleyman Demirel, tek başına iktidara gelmiş halkın büyük çoğunluğuna almış bir başbakanına ültimatom veriliyor. Bahane olarak, anarşi, kaos ve olayları öne sürüyorlar.
"10 YIL ÖNCE BENİM OTURDUĞUM KOLTUKTA DAR AĞACI KURULDU"
O dönemde zaten Türkiye'nin iç olaylarının ve toplumsal olayların kim tarafından tetiklendiği biliniyor. Bu ültimatom verildikten sonra Süleyman Demirel istifa etmek zorunda kalıyor. Kendisine 'Neden istifa ettiniz? Başbakan olarak ordunun başısınız. Ordu size bağlı olmak zorunda' diye sorulunca, '10 yıl önce benim oturduğum koltukta dar ağacı kuruldu. Ne yapabilirim? Genelkurmay başkanına ulaşamıyorum, cumhurbaşkanına ulaşamıyorum…' dedi.
O konjonktürde biraz zordu. Belki çıkıp tek başına güven oyu isteyebilirdi ama o konjonktürde zordu. İstifa etmek durumunda kaldı. İstifa ettikten sonra basın mensupları meclise gidiyorlar. Meclis'te İsmet İnönü ile karşılaşıyorlar. Haber veriyorlar; 'Süleyman Demirel istifa etti ne diyorsunuz?' diye sordular. İnönü ise şaşırarak "Ya öyle mi? İstifa mı etti Demirel" diyor. 'Peki paşam ne diyorsunuz bu istifaya?' diye soruyorlar. İnönü 'Efendim gayet demokratik bir istifa' diyor. Dalga geçer gibi… Neresi demokratik bir istifa!
Türkiye'nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri! | Video
"TÜRKİYE'Yİ KOALİSYON SARMALINA SOKMAYA ÇALIŞIYORLAR"
Her darbe döneminden sonra Türkiye'yi koalisyon sarmalına sokmaya çalışıyorlar. Bunu iyi anlamamız gerekiyorlar. Tek parti hükümetlerinin amacı nedir? İstikrarlı bir hükümet olsun, ekonomik program olsun, dış politika olsun, istikrarlı bir siyaset olsun. Nedense bu birilerini rahatsız ediyor ve darbe ile her 10 senede bir engelleniyor. Dolayısıyla bu gazete manşetinde de bunu görüyoruz."
Koalisyon demek pazarlık demektir. Suna-İnönü pazarlığının sonucunda başbakan CHP'den Nihat Erim seçiliyor. Bu durumda CHP'den herkes bunu destekliyor mu sanıyorsunuz? Hayır. CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit ayağa kalkıp 'Hayır, bu adil ve demokratik değil. Ben Nihat Erim'in başbakan olmasını desteklemiyorum." dedi.
Kendisinin partiden istifa etme sürecinin de bu tarihten itibaren başladığını görüyoruz. Çünkü taşlar yerinden oynadı..."