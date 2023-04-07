Yargıtay’dan Berberoğlu ve Gül kararı! Hükümler bozuldu

MİT Tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili olarak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Basın Kanunu kapsamında Erdem Gül hakkındaki davanın 4 ay içinde açılmadığı gerekçesiyle düşürülmesine, Enis Berberoğlu hakkında ise, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilmişti. İtiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi kararları hukuka uygun buldu. Bunun üzerine yapılan temyiz başvurusu sonrasında dosya Yargıtay 3. Ceza Dairesine geldi. Dosyayla ilgili olarak temyiz incelemeleri tamamlandıktan sonra daire heyeti, 20 Aralık 2022'de ilgili başvuruyu müzakere ederek sanıklar Kadri Enis Berberoğlu ve Erdem Gül hakkında verilen kararların bozulmasına hükmetti.

Kararda, milletvekili dokunulmazlığını kaybeden ancak sonradan yeniden milletvekili seçilip halen 27. Dönem İstanbul milletvekili olarak görev yapan sanık Kadri Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığını tekrar kazandığına dikkat çekilerek, Berberoğlu hakkında ilgili maddeler gereğince durma kararı verilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

"ÖRGÜTE YARDIM" VEYA "ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEME" SUÇU YÖNÜNDEN TARTIŞMASIZ BIRAKILDI

Kararda, sanıklar Kadri Enis Berberoğlu ve Erdem Gül hakkında iddianameye konu edilen eylemin "örgüte yardım" ya da "örgüt adına suç işleme" suçundan da cezalandırılmasının gerekip gerekmeyeceğinin tartışmasız bırakıldığına yer verildi.

Daire heyeti, sanıklarla ilgili yapılan temyiz incelemesini 20 Aralık 2022'de toplanarak değerlendirdi ve hükümlerin bozulmasına karar verdi.