İYİ Parti’de şok istifa: Milletvekilliği için önce belediye başkanlığından ayrıldı sonra...

SİYASİ MÜHENDİSLİK YAPILDI

Okan Kocakaya kamuoyu ile paylaştığı açık mektupta milletvekilliği temayül yoklamasında siyasi mühendislik yapıldığını söyledi. Mektubun devamında uyarılara rağmen genel merkezin dikkate almadığını da belirten Kocakaya, "2 Nisan 2023 tarihinde Antalya'da yapılan, alt yapısı ve etik çerçevesi tanımlanmamış, bir usülsüzlüğü içinde barındıran, demokratik kuralları ve tarafsızlığı sağlanamayan, 34 bin üyeden sadece 6 bin üye ile yapılan temayül yoklaması; sağlıklı ve güvenilir sonuç vermemiştir. Bütün Antalya kamuoyunun aynı kanaatte olmasına rağmen; milletvekili adayı belirlemede etik ve ahlaki olmayan usulsüz yapılan temayül yoklamasının esas alınacağının bildirilmesi ile süreç, tam bir siyasi mühendislik halini almıştır" dedi.