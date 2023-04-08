Haberler Gündem Haberleri Bakan Soylu duyurdu: Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 8.4.2023 22:11

Bakan Soylu duyurdu: Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PÖH ve Emniyet İstihbarat Operasyonu ile Mardin Ömeryan'da 2 terörirsin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu duyurdu: Mardin’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

2016 yılında Ahmet Demir, Ramazan Akyürek, Metin Malkav'ın şehit edildiğini hatırlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehitlerin kanının yerde kalmadığını kaydetti.

"KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZE RAHMETLE"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini berliterek "7 yıl geçti. Arkadaşları, kanlarını yerde bırakmadı. 2 terörist, PÖH ve Emniyet İstihbarat Operasyonu ile Mardin Ömeryan'da ölü ele geçirildi. Kahraman Şehitlerimize rahmetle" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Soylu duyurdu: Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA