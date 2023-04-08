CHP’nin fonladığı grafiker Mahir Akkoyun Başkan Erdoğan’ı hedef almıştı! Etiket provokasyonunda ABD detayı

GÖZALTINA ALINDI, SERBEST KALDI

Tasarladığı, üzerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin görselleri ile pahalılık vurgusu yapılan yazıların yer aldığı etiketler nedeniyle gözaltına alınıp, adliye sevk edilen görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun, serbest bırakıldı. Akkoyun'un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Akkoyun'un ifadesinde, "Grafik tasarımcısıyım. Twitter hesabımda siyasi gündem olan etiketleri tasarladım. Hesabımda sadece etiketlerin dökümünü tasarladım. Marketlerdeki ürünlere yapıştıran ben değilim ve kimin yapıştırdığı hakkında da bir bilgim yok. Bu tasarımları siyasi gündeme ilişkin düşüncelerimi beyan etmek amacıyla paylaştım. Herhangi bir hakaret etme kastım yoktur. Hazırladığım görselleri kullanmak için pek çok kişi mesaj gönderdi. Mesajlara tek tek cevap vermek zaman aldığından hesabımdan genel bir açıklama yaptım. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Yakalama kararı hukuka aykırı. İşleme itiraz etmekteyim" dediği öğrenildi.